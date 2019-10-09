قتلى فى إطلاق نار بمعبد يهودى بألمانيا

"ترامب": قرار الحرب فى الشرق الأوسط هو "الأسوأ"
وزير الكهرباء: كل شيء بإيد ربنا
حزمة قرارات جديدة لتقليص الوافدين بالكويت
نجل طلعت زكريا يكشف السبب الحقيقي لوفاة والده
فتاة تطارد تركي آل الشيخ.. والأخير يصدمها
خامنئي: القنبلة النووية حرام شرعًا
أسرة انتقلت لـ"الأسمرات": "السيسى معيشنا في نيويورك"
بعد انتهاء المظاهرات..عودة الإنترنت بدون "فيس بوك وواتساب"
خطأ فادح لـ"تويتر" يوقعه فى ورطة
مصورة كفيفة تحلم بجلسة تصوير لـ"صلاح"
عبد القادر وحيد
قالت الشرطة الألمانية، إن شخصين قتلا في إطلاق نار بمدينة هاله بشرق البلاد اليوم الأربعاء وإنها تبحث عن مشتبه به، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.
مغرب
فجر
04:35
شروق
05:58
ظهر
11:47
عصر
15:06
17:36
عشاء
19:06