بعد انتهاء المظاهرات..عودة الإنترنت بدون "فيس بوك وواتساب"

09 أكتوبر 2019 - 01:52 م

رغم سيطرت الهدوء على شوارع العراق، بعد احتجاجات دامت أسبوعًا، أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، ما زال العراقيون لا يستطيعون الدخول على شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حجبت السلطات العراقية بعد انطلاق موجة الاحتجاجات، إمكانية الوصول إلى فيسبوك وتطبيق واتساب، قبل أن تقطع الإنترنت تمامًا في اليوم التالي.

وعندما بدأ حجب فيس بوك، تحرك العراقيون سريا لتنزيل تطبيقات الـ"في بي إن"، وهي شبكة افتراضية تتيح الاتصال بخوادم خارج البلاد، فيما أقدم آخرون على استخدام وسائل اتصال بالأقمار الاصطناعية، وهي ذات تكلفة مرتفعة جداً، من أجل التواصل مع العالم الخارجي.

من جهتها، اعتبرت منظمة "نيت بلوكس" للأمن السيبراني أن "القطع شبه الكامل الذي تفرضه الدولة في معظم المناطق، يحد بشدة من التغطية الإعلامية والشفافية حول الأزمة المستمرة".

وفي حين، عادت خدمات الإنترنت في العاصمة العراقية بغداد وبعض المناطق، فيما بقيت الخدمة محجوبة في أماكن أخرى، إلا أن الإنترنت عاد في فترات معينة، وكان بطيئًا جدًا في بغداد وجنوب البلاد.

في المقابل، لم تعلق السلطات العراقية حتى الآن على عملية القطع، التي طالت نحو ثلاثة أرباع البلاد، وفقًا لـ"نيت بلوكس".

وأشارت المنظمة إلى أن شمال البلاد، وخصوصًا إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، مرتبط بالشبكة من خلال نظام مختلف، بالتالي لم يتأثر بالتعتيم.

يذكر أن السلطات العراقية قطعت العام الماضي خدمة الإنترنت والاتصالات الدولية، ردًا على الاحتجاجات.