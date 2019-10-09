أسرة انتقلت لـ"الأسمرات": "السيسى معيشنا في نيويورك"

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سي بي سي

الاسمرات

محمود علي إبراهيم

عرض برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، تقريرًا تلفزيونيًا لأسرة مصرية انتقلت من إحدى المناطق العشوائية للعيش في حي الأسمرات 3.

وروي رب هذه الأسرة، ويدعى محمود علي إبراهيم، تفاصيل نقله إلى الأسمرات قائلا: "إنه كان يعيش حياة غير آدمية في منطقة أكشاك أبو السعود، وكانت المدابغ ترمي الدخان الخاص بها عليهم، وأصيبت زوجته في عينيها، وأصيب ابنه بحساسية على الصدر بسبب هذا الدخان.

وأضاف "إبراهيم": "فخامة الرئيس نقلنا نقلة كويسة وزي ما هو بيقول تحيا مصر تحيا مصر، وجينا هنا يعتبر عشنا من جديد، والنظافة شغالة 24 ساعة، مشوفتهاش في أي مكان تاني بصراحة ربنا يعني".

 وتابع قائلا: "حسيت أني اتولدت من جديد وعشت حياة جديدة، السيسي نقلنا في نيويورك، عمارات كبيرة مشوفناهاش قبل كدة، ربنا يحفظ لنا بلدنا بخير ويحفظ لينا رئيسنا".


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