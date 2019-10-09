فتاة تطارد تركي آل الشيخ.. والأخير يصدمها

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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

متابعات-علا خطاب

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تركي آل الشيخ

ابيار ال الشيخ

أحدثت فتاة تدعي، أبيار آل الشيخ، ضجة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما تفاعل معها المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وحاولت هذه الفتاة، التي عرفت نفسها على أنها طبيبة أسنان، وسط محاولات كثيرة ومتعددة للفت نظر رئيس هيئة الترفيه على "تويتر".

في المقابل، أهدى المستشار تركي آل الشيخ هذه الفتاة أغنية ساخرة، معلقًا "إهداء لأبيار"، وبالرغم من مضمون الأغنية الساخر إلا أن الفتاة أعادت نشر الأغنية عبر حسابها على "تويتر".

وعلقت عليها "ربي يسعدك يا رب مشكور يا بو ناصر والله أحلى إهداء وربي يوفقك ويوفق كل من شارك في موسم الرياض وإن شاء الله بس أرجع أكون أول الحاظرين في المواسم القادمة".

وكان قد  طاردت "أبيار" تركي آل الشيخ خلال الفترة الماضية بشكل مستمر من خلال التعليق على جميع منشوراته على حسابه الرسمي على "تويتر".

من جانبهم، تفاعل المغردون مع أبيار وآل الشيخ، إذ قالت أحد المغردين ساخرًا «لازم تتعلمون الثقل من أبيار. لها سنة كاملة تطارد ورا تركي ولما أهداها أغنية ردت بعد ثلاث ساعات».


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