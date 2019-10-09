خامنئي: القنبلة النووية حرام شرعًا

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وفاة

طلعت زكريا

هنا الزاهد

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي اليوم الأربعاء إن بلاده لم تسع مطلقًا إلى صنع أو استخدام الأسلحة النووية.

وأضاف خامنئي، بحسب ما نقل عنه التليفزيون الرسمي أن الشريعة الإسلامية تحرم القنبلة النووية، وذلك على الرغم من امتلاك إيران لتكنولوجيا نووية.

وأوضح أن صنع وتخزين القنابل النووية خطأ واستخدامها حرام.. وإيران تتجنبها تمامًا رغم أننا نمتلك تكنولوجيا نووية، حيث نفت إيران مرارًا السعي مطلقًا لصنع قنبلة نووية.

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