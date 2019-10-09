نجل طلعت زكريا يكشف السبب الحقيقي لوفاة والده

09 أكتوبر 2019 - 02:33 م

كشف عمر، نجل الفنان الراحل طلعت زكريا، السبب الحقيقي لوفاة والده قائلاً: "والدي جاله التهاب رئوي حاد، وتم احتجازه بغرفة الرعاية المركزة، لمدة 4 أيام.



وكانت انتشرت شائعات خلال الساعات الماضية، توضح أن الفنان طلعت زكريا، توفي نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وهناك شائعات أخرى أفادت أنه توفي نتيجة سكتة دماغية.



وغادر جثمان الفنان الراحل طلعت زكريا، مستشفى بدران بالدقي، صباح اليوم، وفي طريقه الآن لمسجد العامرية بحي العطارين في الإسكندرية استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه. ويشار أن آخر ظهور للفنان طلعت زكريا فى فرح الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد فهمى.

