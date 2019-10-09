  • الأربعاء 09 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر03:12 م
بحث متقدم
ترامب

"ترامب": قرار الحرب فى الشرق الأوسط هو "الأسوأ"

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء: كل شيء بإيد ربنا

الكويت

حزمة قرارات جديدة لتقليص الوافدين بالكويت

طلعت زكريا

نجل طلعت زكريا يكشف السبب الحقيقي لوفاة والده

تركي آل الشيخ

فتاة تطارد تركي آل الشيخ.. والأخير يصدمها

خامنئي

خامنئي: القنبلة النووية حرام شرعًا

صورة من الفيديو

أسرة انتقلت لـ"الأسمرات": "السيسى معيشنا في نيويورك"

تصفح فيس بوك

بعد انتهاء المظاهرات..عودة الإنترنت بدون "فيس بوك وواتساب"

تويتر

خطأ فادح لـ"تويتر" يوقعه فى ورطة

ارشيف

مصورة كفيفة تحلم بجلسة تصوير لـ"صلاح"

عن الأمان بمحطة الضبعة..

وزير الكهرباء: كل شيء بإيد ربنا

الحياة السياسية

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

وزير الكهرباء يكشف عن مفاجأة فى مفاعلات الضبعة

#

مصر تبحث إنشاء أكبر سد في هذه الدولة الإفريقية

#

وزير الدفاع الروسي يأمل في عودة الاستقرار إلى إدلب

#

الصعايدة يطالبون بإعفائهم من زيادات الكهرباء

وزير الكهرباء

صدى البلد

محطة الضبعة

محمد شاكر


أجاب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على سؤاله حول مدى توافر عنصر الأمان في مشروع محطة الضبعة النووية، قائلا: "من ناحية الأمن كل شيء بإيد ربنا، لكننا توخينا أعلى درجات الأمان".

وأضاف في تصريحات لبرنامج "صباح البلد"، الذي يعرض على فضائية "صدى البلد": "أنه منذ اليوم الأول الذي بدأنا فيه بالمشروع، أكدنا أن نوع المفاعلات سيكون من النوع الثالث المتطور، والذي يضمن أعلى درجة أمان على مستوى العالم حتى الآن".

وتابع وزير الكهرباء، لولا قدر الله اصطدمت طائرة تزن 400 طن في جسم المفاعل لن يتأثر، فهذه المفاعلات مؤمنة ضد العديد من العوامل مثل الفيضانات والزلازل وغيرها".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "البدرى" يحذر لاعيبه من هذا لأمر
» كيم كاردشيان: أحلم بالعشاء مع هذه الشخصية
» باقة ورد مسروقة لخطيبته.. شاب يواجه 7 سنوات سجن
» فنانة شهيرة تظهر عارية.. وتعلق: "دايمًا أنيقة"
» الماكينات الألمانية فى اختبار قوى أمام الأرجنتين وديا
» الأهلى يواصل استعداداته لمواجهة الزمالك
» انتحار فتاة من الطابق الخامس بالدقى
» شوبير يواصل رسائله لـ"تركي آل الشيخ" .. فماذا قال؟
» كهربا يظهر مرتديا "تيشيرت أحمر" بعد عودته لمصر
» حملة تأديب لنجم "الأهلي": لن يلمس الكرة إلا بعد الاعتذار
» كيف علق "عادل إمام" على وفاة "طلعت زكريا"؟

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:36 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:36

  • عشاء

    19:06

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف