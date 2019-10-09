وزير الكهرباء: كل شيء بإيد ربنا

09 أكتوبر 2019 - 02:44 م



أجاب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على سؤاله حول مدى توافر عنصر الأمان في مشروع محطة الضبعة النووية، قائلا: "من ناحية الأمن كل شيء بإيد ربنا، لكننا توخينا أعلى درجات الأمان".



وأضاف في تصريحات لبرنامج "صباح البلد"، الذي يعرض على فضائية "صدى البلد": "أنه منذ اليوم الأول الذي بدأنا فيه بالمشروع، أكدنا أن نوع المفاعلات سيكون من النوع الثالث المتطور، والذي يضمن أعلى درجة أمان على مستوى العالم حتى الآن".



وتابع وزير الكهرباء، لولا قدر الله اصطدمت طائرة تزن 400 طن في جسم المفاعل لن يتأثر، فهذه المفاعلات مؤمنة ضد العديد من العوامل مثل الفيضانات والزلازل وغيرها".

