  • الأربعاء 09 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر03:10 م
بحث متقدم
ترامب

"ترامب": قرار الحرب فى الشرق الأوسط هو "الأسوأ"

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء: كل شيء بإيد ربنا

الكويت

حزمة قرارات جديدة لتقليص الوافدين بالكويت

طلعت زكريا

نجل طلعت زكريا يكشف السبب الحقيقي لوفاة والده

تركي آل الشيخ

فتاة تطارد تركي آل الشيخ.. والأخير يصدمها

خامنئي

خامنئي: القنبلة النووية حرام شرعًا

صورة من الفيديو

أسرة انتقلت لـ"الأسمرات": "السيسى معيشنا في نيويورك"

تصفح فيس بوك

بعد انتهاء المظاهرات..عودة الإنترنت بدون "فيس بوك وواتساب"

تويتر

خطأ فادح لـ"تويتر" يوقعه فى ورطة

ارشيف

مصورة كفيفة تحلم بجلسة تصوير لـ"صلاح"

"ترامب": قرار الحرب فى الشرق الأوسط هو "الأسوأ"

الحياة السياسية

ترامب
ترامب

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

إيران تحذر السعودية وأمريكا من حرب شاملة

#

ترامب: لا نحتاج لنفط الشرق الأوسط.. وهذا وعدي للحلفاء

#

"كوشنر" يزور 5 دول عربية لاستكمال "صفقة القرن"

#

في طنطا..إنشاء أكبر مركز في الشرق الأوسط لجراحات الكلى

تويتر

ترامب

حرب

نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بشأن خوض أمريكا الحرب ضمن التحالف الدولي، في الشرق الأوسط، واصفة القرار بـ"الأسوأ" .

وكتب "ترامب" في سلسلة تغريدات، قائًلا: "صرفت الولايات المتحدة ثمانية مليارات دولار في حربها في الشرق الأوسط، فلقد مات الآلاف من جنودنا العظام أو أصيبوا بجروح خطيرة بسبب هذه الحرب، لقد مات ملايين الناس على الجانب الآخر، الذهاب إلى الشرق الأوسط هو أسوأ قرار على الإطلاق".

وتابع: "في تاريخ بلدنا! ذهبنا إلى الحرب بقرار خاطئ وغير صحيح الآن، لذا نحن نحضر ببطء وعناية جنودنا للعودة إلى وطنهم، لأن الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن أكبر من أي وقت مضى!".

وكان قد سحبت الولايات المتحدة بين 50 ومائة جنديّ من أفراد قواتها قوّات الخاصّة من الحدود الشمالية لسوريا- تركيا بناء على تعليمات الرئيس ترامب، بحسب "دويتشه فيله" الالمانية.

وكان دورهم يقتصر على منع هجوم خطط الجيش التركي له منذ فترة طويلة ضد المقاتلين الأكراد، ما عزز الانطباع بأن هجومًا على وحدات حماية الشعب الكردية بات وشيكاً، لاسيما حين أعلنت وزارة الدفاع التركية أن "كافة الاستعدادات استكملت لشن عملية".

وأثارت خطوة الرئيس الأمريكي ترامب المفاجئة انتقادات واسعة من كبار الجمهوريين، إذ اعتبرت بمثابة تخلٍ عن الوحدات الكردية التي كانت حليفا رئيسيًا لواشنطن في معركتها ضد تنظيم "داعش".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "البدرى" يحذر لاعيبه من هذا لأمر
» كيم كاردشيان: أحلم بالعشاء مع هذه الشخصية
» باقة ورد مسروقة لخطيبته.. شاب يواجه 7 سنوات سجن
» فنانة شهيرة تظهر عارية.. وتعلق: "دايمًا أنيقة"
» الماكينات الألمانية فى اختبار قوى أمام الأرجنتين وديا
» الأهلى يواصل استعداداته لمواجهة الزمالك
» انتحار فتاة من الطابق الخامس بالدقى
» شوبير يواصل رسائله لـ"تركي آل الشيخ" .. فماذا قال؟
» كهربا يظهر مرتديا "تيشيرت أحمر" بعد عودته لمصر
» حملة تأديب لنجم "الأهلي": لن يلمس الكرة إلا بعد الاعتذار
» كيف علق "عادل إمام" على وفاة "طلعت زكريا"؟

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:36 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:36

  • عشاء

    19:06

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف