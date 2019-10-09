"ترامب": قرار الحرب فى الشرق الأوسط هو "الأسوأ"

نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بشأن خوض أمريكا الحرب ضمن التحالف الدولي، في الشرق الأوسط، واصفة القرار بـ"الأسوأ" .

وكتب "ترامب" في سلسلة تغريدات، قائًلا: "صرفت الولايات المتحدة ثمانية مليارات دولار في حربها في الشرق الأوسط، فلقد مات الآلاف من جنودنا العظام أو أصيبوا بجروح خطيرة بسبب هذه الحرب، لقد مات ملايين الناس على الجانب الآخر، الذهاب إلى الشرق الأوسط هو أسوأ قرار على الإطلاق".

وتابع: "في تاريخ بلدنا! ذهبنا إلى الحرب بقرار خاطئ وغير صحيح الآن، لذا نحن نحضر ببطء وعناية جنودنا للعودة إلى وطنهم، لأن الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن أكبر من أي وقت مضى!".

وكان قد سحبت الولايات المتحدة بين 50 ومائة جنديّ من أفراد قواتها قوّات الخاصّة من الحدود الشمالية لسوريا- تركيا بناء على تعليمات الرئيس ترامب، بحسب "دويتشه فيله" الالمانية.

وكان دورهم يقتصر على منع هجوم خطط الجيش التركي له منذ فترة طويلة ضد المقاتلين الأكراد، ما عزز الانطباع بأن هجومًا على وحدات حماية الشعب الكردية بات وشيكاً، لاسيما حين أعلنت وزارة الدفاع التركية أن "كافة الاستعدادات استكملت لشن عملية".

وأثارت خطوة الرئيس الأمريكي ترامب المفاجئة انتقادات واسعة من كبار الجمهوريين، إذ اعتبرت بمثابة تخلٍ عن الوحدات الكردية التي كانت حليفا رئيسيًا لواشنطن في معركتها ضد تنظيم "داعش".