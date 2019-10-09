تعرف على التهم الموجهة لجدة الطفلة «جنة»

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الطفلة جنة

جدة الطفلة جنة

يوجه الاتهام إلى صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف الزغبى 40 عاما، بتعذيب حفيدتها أماني محمد سمير حافظ صاحبة الـ 6 أعوام شقيقة الطفلة جنة حيث تعد ثاني القضايا التي تنظر في المحكمة، والمتهمة فيها بالتعذيب حيث وجه لها الاتهام الأول في قضية قتل وتعذيب حفيدتها الأخرى جنة ذات الـ 5 سنوات.

وتنظر محكمة جنح شربين يوم السبت القادم أولى جلسات القضية رقم 15098 لسنة 2019 جنح شربين.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة إلى مركز شرطة شربين من مستشفى شربين بوصول الطفلة، المقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة للمركز، مصابة بحروق في أعضائها التناسلية، بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالمنطقة الحساسة وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي.

بانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبسؤال جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها وتدعى " صفاء.ع. ع"42 عاما، بالقيام بذلك والتعدي على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة وكيها بالمنطقة الحساسة "أعضاءها التناسلية" فيما تبين من التحريات أن الطفلة وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين وانفصلا منذ أربع سنوات وانتقلا إلى حضانة الجدة للام بحكم قضائي لصالحها العام الماضي.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط الجدة المتهمة، كما تبين من التقرير الطبي المبدئي للطفلة فور وصولها للمستشفى أنها تعانى من جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار سحجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة وتبين أيضا إصابتها بغرغرينا في القدم، إثر كسر في الساق وتركها طوال 10 أيام دون علاج مما أدى إلى ضرورة بتر القدم وتم إجراء العملية ووضعها بالعناية المركزة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.


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