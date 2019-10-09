تركيا تتواصل مع «بشار الأسد»

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متابعات - الطيب حسين

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كشفت الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أنها ستبلغ  حكومة بشار الأسد فى سوريا، بشأن العملية العسكرية المرتقبة شمالي البلاد.

جاء هذا على لسان وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، موضحًا أن بلاده ستبلغ كل البلدان ذات الصلة بعملياتها شمال سوريا بما في ذلك حكومة «الأسد».

وأكد تشاووش أوغلو، اليوم خلال مؤتمر صحفي في الجزائر، على أن: «الإرهابيون هدفنا الوحيد في شمال سوريا، وهكذا سنساهم بشكل كبير في تأمين وحدة الحدود السورية».

وأضاف: «هذا حقنا الناجم عن ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي"، وتابع: "سنقدم معلومات حول العملية في إطار القانون الدولي إلى الأمم المتحدة والدول المعنية».

وقال وزير الخارجية التركي إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب في مطلع الأسبوع بأن أنقرة ستشن الهجوم، بعدما أوقفت واشنطن الجهود الرامية لتشكيل "منطقة آمنة" بشمال شرق سوريا.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة التركية أن القوات التركية و"الجيش السوري الحر" سيعبران معا الحدود التركية السورية قريبا، مشيرة إلى أن ترامب وافق على نقل قيادة العمليات ضد «داعش» لتركيا.


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