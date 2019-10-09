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تعليق مؤثر من «هنا الزاهد» على آخر صورها مع «طلعت زكريا»

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الزاهد مع الراحل طلعت زكريا
الزاهد مع الراحل طلعت زكريا

أحمد سالم

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بكلمات مؤثرة ودعت الفنانة هنا الزاهد، الراحل طلعت زكريا الذي وافته المنية مساء أمس بعد صراع طويل مع المرض الذي ألم به منذ عام 2009.

ونشرت الزاهد آخر صورة جمعتها بالفنان الراحل، عبر موقع التواصل "انستجرام" قالت فيها: "دي آخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع أبويا و حبيبي و سندي اللي كبرت معاه سنين. انا فتحة الصورة دي من بدري و عايزة اقولك انك ربنا هيدخلك الجنة يا أطيب خلق الله إنت ربيت 3 بنات و كأنك أبوهم و اكتر".

وأضافت، "أنا عايزه أقولك إني معرفتش كلمة بابا غير وأنا معاك. عمري مقولت أصلا تقريبا بابا غير ليك، كنت بجري عليك أول معمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما".

وشيع المئات جنازة الفنان الراحل طلعت زكريا، عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء، من مسجد العمري بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية، قبل أن يوارى جثمان الفنان الراحل الثرى بمقابر العامود بكرموز.

وحرص المئات من أهالي المدينة الساحلية على وداع الفنان الراحل الذي ولد بها في 29 مارس 1960، قبل أن ينتقل إلى القاهرة ليبدأ مشواره الفني.

ووصل جثمان "زكريا" إلى مسجد العمري بمنطقة كرموز ، رفقة أسرته ونجليه "عمر" و"إيمي" اللذين انخرطا في نوبة بكاء حزنا على رحيل والدهما.

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دي اخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع ابويا و حبيبي و سندي اللي كبرت معاه سنين. انا فتحة الصورة دي من بدري و عايزة اقولك انك ربنا هيدخلك الجنة يا اطيب خلق الله انت ربيت 3 بنات و كأنك ابوهم و اكتر. انا عايزة اقولك اني معرفتش كلمة بابا غير و انا معاك. عمري مقولت اصلا تقريبا بابا غير ليك. كنت بجري عليك اول معمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما. فكرة اول بيض اوملين و قولتلي اعملي مطعم " بالهنا و الشفاه" و اديتني 100 جنيه عشان تشجعني اطبخ. كنت دايما تقولي انت هتبقى حاجة كبيرة و كنت بتشجعني. كنت فخور بيا لما اتخرجت و عيط اليوم ده. انا عمري محسيت انك مش ابويا اللي مخلفني. انا مش مصدقة اني مش هشوفك تاني و اقولك زازي يا زازي.. نفسي ترجع و اقولك قد ايه احنا بنحبك كلنا و ا قولك انك اعظم ممثل. انا بحبك اوي و مكنتش اعرف اني بحبك اوي كده. هتوحشني يا احن انسان عرفته في حياتي. ارجو الدعاء

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