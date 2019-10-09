تعليق مؤثر من «هنا الزاهد» على آخر صورها مع «طلعت زكريا»

بكلمات مؤثرة ودعت الفنانة هنا الزاهد، الراحل طلعت زكريا الذي وافته المنية مساء أمس بعد صراع طويل مع المرض الذي ألم به منذ عام 2009.

ونشرت الزاهد آخر صورة جمعتها بالفنان الراحل، عبر موقع التواصل "انستجرام" قالت فيها: "دي آخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع أبويا و حبيبي و سندي اللي كبرت معاه سنين. انا فتحة الصورة دي من بدري و عايزة اقولك انك ربنا هيدخلك الجنة يا أطيب خلق الله إنت ربيت 3 بنات و كأنك أبوهم و اكتر".

وأضافت، "أنا عايزه أقولك إني معرفتش كلمة بابا غير وأنا معاك. عمري مقولت أصلا تقريبا بابا غير ليك، كنت بجري عليك أول معمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما".

وشيع المئات جنازة الفنان الراحل طلعت زكريا، عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء، من مسجد العمري بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية، قبل أن يوارى جثمان الفنان الراحل الثرى بمقابر العامود بكرموز.

وحرص المئات من أهالي المدينة الساحلية على وداع الفنان الراحل الذي ولد بها في 29 مارس 1960، قبل أن ينتقل إلى القاهرة ليبدأ مشواره الفني.

ووصل جثمان "زكريا" إلى مسجد العمري بمنطقة كرموز ، رفقة أسرته ونجليه "عمر" و"إيمي" اللذين انخرطا في نوبة بكاء حزنا على رحيل والدهما.



