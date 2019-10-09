برلماني: فوضنا «السيسي» لاتخاذ اللازم تجاه إثيوبيا

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متابعات - الطيب حسين

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دخل مجلس النواب على خط أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، اليوم الأربعاء.

وخلال جلسة اليوم، أعلن النائب طارق رضوان،  رئيس لجنة الشؤون الإفريقية عن تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حقوق الشعب المصري والأمن القومي في نهر النيل.

وأشار خلال الجلسة العامة، في تعقيبه على بيانات كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية والري والإسكان، حول الموقف الحكومي من سد النهضة، إلى أن "إعلان الحكومة المصرية، عن تعنت الجانب الإثيوبي تجاه مقترحات مصر في ملف سد النهضة، يؤكد أن الجانب الإثيوبي يقوم بشراء الوقت ومد المفاوضات، ليتمكن من إنجاز المشروع بشكل أكبر، وهو أمر لن تقبله مصر".

وأضاف «رضوان»، أن «ما تقوم به إثيوبيا، أمر يتعارض مع القانون والاتفاقيات الدولية، وهو ما يلزمها بمراجعة موقفها وإعادة فتح المفاوضات بوساطة طرف رابع محايد لضمان التوصل إلى حلول تحافظ على حقوق كل الأطراف وتكون أكثر إيجابية».

وأكد ثقة النواب في رؤية وقرارات القيادة السياسية في الحفاظ على حق مصر الثابت، مفوضين الرئيس عبد الفتاح السيسي.


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