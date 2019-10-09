السعودية تفاجئ أسرة حارس الملك «سلمان» بهذا القرار

09 أكتوبر 2019 - 05:28 م

اتخذت السلطات السعودية قرارًا بشأن اللواء الراحل عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز.

جاء هذا اليوم الأربعاء، حيث أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن إطلاقها اسم «الفغم»، على أحد شوارعها.

وأكدت الأمانة في تغريدة على «تويتر» أن أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وافق «بناء على ما عرضه سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز، على تسمية أحد شوارع مدينة الرياض باسم اللواء عبد العزيز الفغم - رحمه الله - تقديرا لجهوده في خدمة القيادة والوطن».

وقتل اللواء الفغم ليلة الأحد 28 سبتمبر الماضي بمدينة جدة على يد صديقه، ممدوح آل علي، إثر خلاف بينهما في منزل صديق مشترك.