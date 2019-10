بالصور.. «صلاح» يحتفي بجائزة جديدة

نشر النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، صوراً خلال تسلمه جائزة رجل العام في الشرق الأوسط والمقدمة من مجلة GQ .

وقال صلاح في تغريدة له عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لقد كان شرفاً لي تسلم جائزة رجل العام فى الشرق الأسوط من GQ ”.

وحضر مجموعة من الفنانين الحفل وحرصوا على التقاط الصور مع النجم المصري محمد صلاح، وأبرزهم ياسمين الخطيب ويسرا ومينا مسعود والإعلامي باسم يوسف.

وقدم الإعلامي باسم يوسف حفل جوائز “GQ Men Of The Year 2019 “رجل العام فى الشرق الأوسط من مجلة “جي كيو”، وإلتي حصل عليها النجم المصري محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي.

وقدم باسم يوسف حفل تتيوج صلاح بجائزة رجل العام فى الشرق الأوسط بطريقة كوميدية، كما عرض العديد من الصور المضحكة خلال الإعلان عن جائزته فى الحفل بأبو ظبي، وذلك بحضور العديد من المشاهير ونجوم الفن.





It was an honour being named GQ Middle East Man of The Year. #GQawards pic.twitter.com/5gZvK6z3ln