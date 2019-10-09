مفاجأة.. إيداع جدة الطفلة «جنة» بمستشفى الأمراض العقلية

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مستشفي الامراض العقلية

الطفلة جنة

أودعت محكمة جنايات المنصورة، “صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف”، جدة الطفلة جنة، والمتهمة بتعذيبها حتى الموت، فضلًا عن تعذيب شقيقتها أماني، مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية، لمدة 6 أشهر تحت الملاحظة، لبيان مدى إدراكها ومسؤوليتها عن الجريمة.

واستجابت المحكمة لطلب محامي المتهمة بالكشف على قواها العقلية بعد اتهامها بقتل حفيدتها “جنة” وتعذيبها شقيقتها أماني.

يُذكر أن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المتهمة صفاء عبد الفتاح، جدة الطفلة جنة، إلى محكمة الجنايات لضربها وتعذيبها الطفلتين جنة وشقيقتها أماني، وإحداث إصابات أدت لوفاة الأولى.


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