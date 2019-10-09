ناشط يجري عملية ويتحول إلى أنثى

09 أكتوبر 2019 - 06:11 م

كشفت «ملك الكاشف» أنها أجرت عملية تحولت بها من رجل إلى أنثى، مصرحة عبر «فيس بوك» بأنها «أجرت عملية التحول الجنسي بالكامل من جسد رجل إلى أنثى».

وكتبت: «اليوم هزمت فيه المجتمع، من دقائق قليلة خرجت من غرفة العمليات بعد ما أجريت آخر عملية من سلسلة عمليات عبوري الجنسي، واليوم جسمي بشكل كامل هو جسم أنثى بعد سنين معاناة في جسم ولد».

وقالت: «النهارده هو اليوم اللي هزمت فيه المجتمع , من دقايق قليله خرجت من اوضة العمليات بعد ما عملت اخر عملية من سلسلة عمليات عبوري الجنسي و النهارده جسمي بشكل كامل هو جسم انثى بعد سنين معاناة في جسم ولد , انا النهارده حطمت قوالب الذكورية الاجتماعيه اللي كانت بتحاربني طول الوقت و تفضل تقولي " ازاي راجل يتخلى عن رجولته و يقبل يكون ست ده حتى الراجل ميعيبوش الا جيبه انما الست مقيده بالعادات و التقاليد " و النهارده انا قررت اجاوب عالسؤال ده و اقول ان الست زي الراجل مبيفرقش بينهم غير اعضاء شكلها مختلف و ان كوني ست يخليني ابقا سعيده وانا بتخلى عن رجولتي اللي كانت محصوره في جسم بس عشان اكون نفسي و اتصالح مع نفسي وجسمي لحد ماموت ، النهارده انا هزمت اهلي و المجتمع و كل حد اذاني عشان كوني ملك شر هزيمه و اخيرا مفيش عياط قدام المراية ولا هيستيريا ولا خوف ولا كسوف ولا قلق لان من النهارده مفيش غير ملك و بس».