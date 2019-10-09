بث مباشر.. قرعة دوري أبطال إفريقيا

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تنتظر القارة السمراء إجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستُقام مساء غدًا الأربعاء، كما ستُسحب قرعة دور الـ32 مكررًا لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي.

ويقدم موقع المصريون خدمة البث المباشر لقرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020 والتي ستنطلق بعد قليل، داخل إحدى الفنادق الشهيرة في مدينة السادس من أكتوبر

والجدير بالذكر أن تلك النسخة من البطولة هي النسخة رقم 56 في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا، ولازال النادي الأهلي هو المتربع على عرش الأندية الأكثر تتويجًا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 بطولات ومن بعده يأتي نادي الزمالك ونادي مازيمبي الكونغولي برصيد 5 ألقاب.

شاهد البث المباشر للقرعة..


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