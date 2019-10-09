» تحرك سري خطير في أمريكا لمعاقبة تركيا

09 أكتوبر 2019 - 06:26 م

تنظم إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إحاطة سرية لإطلاع أعضاء غرفتي الكونجرس على تطورات الوضع في شمال سوريا.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" نقلًا عن موظف مطلع في الكونجرس تأكيده أن الموجز السري رفيع المستوى ستجريه النائبة الأولى لمساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الأمنية الدولية، كاتي ويلبارغر.

وتعرض الرئيس ترامب لانتقادات شديدة اللهجة من قبل كبار المشرعين عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء، لقراره عدم منع تركيا من شن عملية عسكرية جديدة انطلقت، اليوم الأربعاء، في شمال شرق سوريا ضد "وحدات الحماية الكردية"، أكبر حليف للولايات المتحدة على الأرض في حربها ضد «داعش» في سوريا.