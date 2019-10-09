  • الأربعاء 09 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر07:09 م
بحث متقدم
ملك الكاشف

ناشط يجري عملية ويتحول إلى أنثى

أرشيفية

بث مباشر.. قرعة دوري أبطال إفريقيا

سامح شكري

مصر تصدر بيانًا رسميًا شديدًا بشأن «العدوان التركي»

الطفلة جنة

مفاجأة.. إيداع جدة الطفلة «جنة» بمستشفى الأمراض العقلية

مجلس النواب

برلماني: فوضنا «السيسي» لاتخاذ اللازم تجاه إثيوبيا

سلمان والفغم

السعودية تفاجئ أسرة حارس الملك «سلمان» بهذا القرار

صلاح

بالصور.. «صلاح» يحتفي بجائزة جديدة

مبارك وطلعت زكريا

هذا ما وعد به«مبارك» طلعت زكريا ومات قبل تنفيذه

بشار الاسد

تركيا تتواصل مع «بشار الأسد»

سد النهضة الإثيوبي - أرشيفية

استفزاز إثيوبي جديد لمصر

الزمالك يتراجع عن تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي

الرياضة

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. أوناجم يقود هجوم الزمالك في السوبر أمام الأهلي

#

زكي: ميتشو مرعوب مما سيفعله "فايلر"

#

مدافع الأهلي مهدد بالغياب أمام الزمالك

#

حيرة داخل جهاز الزمالك قبل انطلاق القمة 118

الزمالك

الاهلى

أزمة الزمالك

مباراة القمة

طالب مجلس إدارة نادي الزمالك بتأجيل لقاء القمة بسبب المباراة الأفريقية إلا أن الإدارة تراجعت في ظل وجود فترة كافية بين المباراتين وهو ما سيجعل اتحاد الكرة يرفض فكرة تأجيل المباراة.

وتراجع الزمالك اليوم عن فكرة طلب تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي، والتي من المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد مصدر بمجلس الإدارة أن رئيس الزمالك تلقى اتصالات من قبل مسؤولي اتحاد الكرة لمطالبته بخوض لقاء القمة في موعده يوم 19 من الشهر الجاري.

وأوضح المصدر أن الزمالك يرحب بخوض المباراة في موعدها المحدد من قبل بعد اتصالات مسؤولي الجبلاية وفي ظل وجود فترة كافية بين لقاء القمة ومباراة بطل السنغال بدوري أبطال أفريقيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تحرك سري خطير في أمريكا لمعاقبة تركيا
» الزمالك يتراجع عن تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي
» "البدرى" يحذر لاعيبه من هذا لأمر
» كيم كاردشيان: أحلم بالعشاء مع هذه الشخصية
» باقة ورد مسروقة لخطيبته.. شاب يواجه 7 سنوات سجن
» فنانة شهيرة تظهر عارية.. وتعلق: "دايمًا أنيقة"
» الماكينات الألمانية فى اختبار قوى أمام الأرجنتين وديا
» الأهلى يواصل استعداداته لمواجهة الزمالك
» انتحار فتاة من الطابق الخامس بالدقى
» شوبير يواصل رسائله لـ"تركي آل الشيخ" .. فماذا قال؟
» كهربا يظهر مرتديا "تيشيرت أحمر" بعد عودته لمصر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:36 ص

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:36

  • عشاء

    19:06

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف