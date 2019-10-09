توجيه عاجل من «السيسي» بشأن المهندس «أبوالقاسم»

قالت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة متابعة موقف قضية المهندس المصري، علي أبو القاسم ، المحكوم عليه بالإعدام في السعودية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، إن السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تواصلت مع المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، لمتابعة موقف قضية المهندس علي أبو القاسم.

وأكد المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أنه يتم متابعة القضية بصورة مستمرة.

ومن خلال التواصل مع المحكمة العليا بالرياض، أكدت أن القضية مقيدة بالمحكمة العليا تحت رقم 401065734 وتاريخ 20/03/1440هـ ، ومازالت تحت الدراسة، وبالتالي لا صحة لأخبار رسمية بوقف القضية أو إعادة المحاكمة، ومازال الحكم تحت الدراسة ولم تفصل فيها المحكمة العليا.

كما أكدت وزارة الهجرة، متابعتها للموقف بصورة مستمرة مع السفارة المصرية بالرياض وسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وجددت وزارة الهجرة، تأكيدها على أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج.

ومؤخرًا تداولت بعض المواقع أنباء، أفادت بأن مصادر مقربة من أزمة المهندس المصري، كشفت أن نقابة المهندسين قامت بالتنسيق مع وزارة الهجرة بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام في المهندس المصري بالسعودية.