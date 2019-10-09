طالب يذبح سيدة بعدما فشل في اغتصابها

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محمد فضل- متابعات

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المنوفية

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طالب في المرحلة الثانوية لكنه تحول إلى ذئب بشري ربما بسبب مشاهدته الأفلام الإباحية التي تتلاعب بعقول المرهقين وتدفعهم لارتكاب أي شئ للحصول على المتعة الحرام، حيث قتل سيدة بعدما فشل في اغتصابها وممارسة الرذيلة معها داخل منزل تحت الإنشاء بمركز تلا بمحافظة المنوفية.

تعود تفاصيل الواقعة- حسب فيتو- إلى العثور على جثة المجني عليها مقتولة داخل منزل تحت الإنشاء، حيث تلقى مركز تلا بلاغا من الزوج ويدعى "ف. ر" 32 سنة، يفيد بقتل زوجته على يد مجهول في منزل تحت الإنشاء مملوك لشقيق زوجة شقيقه، ويدعى "م. ف".

وانتقلت قوة من ضباط مفتشي قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالمنوفية إلى مكان الواقعة، لفحص البلاغ وتبين العثور على جثتها مسجاة بأرضية الغرفة بكامل ملابسها مصابة وما تبين أنها بكامل ملابسها ومصابة بجرح ذبحي وآخر بالجبهة وكدمة بالعين اليمنى.

وبسؤال الزوج، قال إن زوجته توجهت لإحضار كمية من الغلال من أعلى سطح المنزل المشار إليه وعقب تأخرها توجه للبحث عنها، واكتشف مقتلها ولم يتهم أحدًا، وحضرت النيابة العامة، وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي.

ووجه اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية بتشكيل فريق من إدارة البحث الجنائى لكشف ملابسات وغموض الواقعة، وتوصل الفريق إلى أن مرتكب الواقعة "أ. م. ف. خ"، 17 سنة، طالب ابن شقيق مالك المنزل، حيث تربط الضحية صلة قرابة بوالدة المتهم، وكانت توجهت إلى مكان مصرعها، للحصول على كمية من الغلال من أعلى سطح المنزل وشاهدها المتهم، واتجه إلى المنزل وحاول مراودتها عن نفسها فرفضت وأخبرته بأنه سوف تقوم بفضحه أمام والدته، فقتلها.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف وقرر أنه عقد العزم على التعدي عليها عقب مشاهدته لها أعلى سطح المنزل "ملك عمه"، فتسلل للمنزل ونادى عليها بزعم التحدث معها في أمر خاص داخل شقة بالطابق الأول علوي، وأثناء ذلك راودها عن نفسها وحاول التعدي عليها بالقوة، إلا أنها رفضت وهددته بفضح أمره لدى أهليته وأهلية زوجها فتعدى عليها بأداة حادة قطعة "شنبر حديد"، فأصابها بجرح بالرقبة وكذا بحجر على رأسها من الخلف، وطرحها أرضًا حتى تأكد من مفارقتها الحياة وهرب.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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