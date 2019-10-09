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قرعة الكونفدرالية تصدم بيراميدز وتضع المصري في نزهة

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أسفرت قرعة بطولة الكونفدرالية الإفريقية عن مواجهة بيراميدز لفريق يانج أفريكانز التنزاني، على أن يواجه الخاسر من جينيراسيون والزمالك مع فريق إيزاي البنيني، بينما يواجه المصري فريق كوت دي أور بطل سيشل الذي خسر أمام صنداونز (16-1) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ32 بدوري الأبطال.

وسيخوض المصري وبيراميدز مباراتي الإياب على ملعبيهما يوم 3 نوفمبر المقبل، على أن تكون مباراة الذهاب يوم 27 أكتوبر، أما الزمالك في حالة انتقاله للكونفدرالية فسيواجه إيزاي البنيني يوم 27 أكتوبر على ملعبه وسيلعب الإياب في بنين يوم 3 نوفمبر.

نتائج القرعة:

حوريا الغيني × بانداري الكيني

يانج أفريكانز التنزاني × بيراميدز المصري

إنيمبا النيجيري × جالاكسي الجنوب أفريقي

الزمالك - جينيراسيون × إيزاي البنيني

أشانتي كوتوكو الغاني × سان بيدرو الإيفواري

كامبالا سيتي الأوغندي × بارادو الجزائري

جور ماهيا الكيني ×  موتيما بيمبي الكونغولي

أونياو دو سونغو الموزمبيقي × بيدفيست الجنوب أفريقي

دجوليبا المالي ×  إيليك سبورت التشادي

حسنية أغادير المغربي × جرين إيجيلز الزامبي

زاناكو الزامبي ×  كانو سبورت من غينيا الإستوائية

نهضة بركان المغربي × فوسا جونيورز الملجاشي

المصري البورسعيدي × كوت دي أور السيشيلي

إينوجو رينجرز النيجيري × كارا التوجولي

نواذيبو الموريتاني × تريانجل يونايتد الزيمبابوي

النصر الليبي × برولين الأوغندي


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