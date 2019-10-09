«كهربا» في الأهلي مقابل 60 مليون جنيه

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الزمالك

الاهلى

كهربا

قرعة دوري الأبطال

اقترب النادي الأهلي من حسم التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ليكون أولى صفقات الفريق في يناير المقبل.

ووفقًا لـ"اليوم السابع"، فإن الأهلي تعاقد مع كهربا لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ في يناير المقبل وأن الطرفين اتفقا على جميع الأمور المالية والتي نالت رضا اللاعب بعدما تم وضعه ضمن نجوم الفئة الأولى.

وذكر مصدر مُطلع في القلعة الحمراء فإن صفقة كهربا ستُكلّف الأهلي قرابة الـ60 مليون جنيه، بواقع 55 مليون سيحصل عليها اللاعب في مدة التعاقد بجانب 5 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي البرتغالي، وهو الشرط الذي سيتحمّله الأهلي حسب اتفاقه مع اللاعب خلال الفترة الماضية وقبل رحيله عن الزمالك وانتقاله للدوري البرتغالي مطلع الموسم الجاري.

وكلّف مسئولو الأهلي الشئون القانونية بالنادي كما استعان بخبير لوائح دولي للتأكد من قانونية وقوة موقف النادي في هذه الصفقة، خاصة أن نادي الزمالك هدد بتصعيد الموقف حال انتقال اللاعب للفريق الأحمر لذا يتطلع مسئولو الأخير لتأمين موقفهم في هذه الصفقة.

وكان كهربا قد رحل عن صفوف نادي الزمالك الصيف الماضي، وانتقل لديسبورتيفو أفيس البرتغالي.


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