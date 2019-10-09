» قرعة دوري الأبطال تضع الأهلي والزمالك في مهب الريح

أسفرت قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية مع الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، وبلاتنيوم الزيمبابوي.

كما أسفرت عن وقوع الفائز من الزمالك وجينيراسيون، في المجموعة الأولى مع مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي.

وجاءت نتيجة القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: مازيمبي الكونغولي - الفائز من (الزمالك وجينيراسيون) - زيسكو الزامبي - أول أغسطس الأنجولي.

المجموعة الثانية: الأهلي - النجم الساحلي التونسي - الهلال السوداني - بلاتنيوم الزيمبابوي.

المجموعة الثالثة: الوداد المغربي - صن داونز الجنوب أفريقي - اتحاد العاصمة الجزائري - بترو أتلتيكو الأنجولي.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - الرجاء المغربي - فيتا كلوب الكونغولي - شبيبة القبائل الجزائري.

ووفقا لما أعلنه "كاف" في وقت سابق، كان تصنيف الأندية على النحو التالي:

المستوى الأول: الأهلي والترجي التونسي، والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي.

المستوى الثاني: النجم الساحلي التونسي وصن دوانز الجنوب أفريقي والرجاء المغربي والفائز من الزمالك وجينراسيون السنغالي.

المستوى الثالث: زيسكو يونايتد الزامبي واتحاد العاصمة الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي والهلال السوداني.

المستوى الرابع: أول أغسطس الأنجولي وبيترو أتلتيكو الأنجولي وشبيبة القبائل الجزائري وبلاتنيوم الزيمبابوي.