  • الأربعاء 09 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:51 م
بحث متقدم
محمد معيط، وزير المالية

وزير المالية: في هذه الحالة يتم تعديل أجور العاملين بالدولة

الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء

السعودية

بيان سعودي شديد اللهجة ضد تركيا

«المسكنات لا تفيد»..هذه حلول مصر تجاه سد النهضة

أرشيفية

برعاية الأزهر.. هل تنجح «جنة» في إنقاذ الأطفال؟

أرشيفية

«كهربا» في الأهلي مقابل 60 مليون جنيه

المهندس المصري

توجيه عاجل من «السيسي» بشأن المهندس «أبوالقاسم»

أرشيفية

طالب يذبح سيدة بعدما فشل في اغتصابها

ملك الكاشف

ناشط يجري عملية ويتحول إلى أنثى

مبارك وطلعت زكريا

هذا ما وعد به«مبارك» طلعت زكريا ومات قبل تنفيذه

بيان سعودي شديد اللهجة ضد تركيا

عرب وعالم

السعودية
السعودية

متابعات - الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

بيان شديد اللهجة من «الري» بشأن أزمة «سد النهضة»

#

مسؤول سعودي يتحرش بموظفة منتقبة.. بيان رسمي يوضح

#

بالفيديو: تعليق ناري لـ"أديب" على بيان الخارجية المصرية

#

بيان قاسٍ من البحرين ضد إسرائيل

أصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانًا حول العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا، معربة عن إدانتها لهذا التحرك.

وقالت الخارجية ، في البيان الذي أصدرته على لسان مصدر رسمي، إنها تعرب «عن إدانة المملكة العربية السعودية للعدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، في تعد سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية».

وعبر المصدر عن «قلق المملكة تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي»، مشددا على «ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق، واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها».

ونبه المصدر إلى أنه «بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا، فإن خطورة هذا العدوان على شمال شرق سوريا له انعكاساته السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، خاصة تقويض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المواقع».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مازيمبي: أتمنى خروج الزمالك.. واسألوا الترجي عن التحكيم
» قرعة دوري الأبطال تضع الأهلي والزمالك في مهب الريح
» سوريا الديمقراطي: 4 ملايين مواطن معرضون للقتل بسبب العملية التركية
» قرعة الكونفدرالية تصدم بيراميدز وتضع المصري في نزهة
» مبادرة جديدة لإنهاء التوتر بين السعودية وإيران
» تونس.. الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي
» تحرك سري خطير في أمريكا لمعاقبة تركيا
» الزمالك يتراجع عن تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي
» "البدرى" يحذر لاعيبه من هذا لأمر
» كيم كاردشيان: أحلم بالعشاء مع هذه الشخصية
» باقة ورد مسروقة لخطيبته.. شاب يواجه 7 سنوات سجن

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:36 ص

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:36

  • عشاء

    19:06

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف