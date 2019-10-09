» مازيمبي: أتمنى خروج الزمالك.. واسألوا الترجي عن التحكيم

علّق فردريك كاتينجي، مدير نادي مازيمبي الكونغولي، على قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا التي أسفرت عن وقوع فريقه مع زيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي، بالإضافة إلى انتظار الفائز من الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي.

وقال كاتينجي، في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، إن المجموعة متوازنة، متمنيًا مواجهة جينراسيون فوت السنغالي، مشيرًا إلى أن مواجهة الزمالك أيضًا لا تشعرنا بالقلق فهدفنا تحقيق اللقب، مضيفا: "كسبنا الزمالك هنا على أرضه آخر مرة".

وبسؤاله عن التحكيم، أكد أنه "لم يتحيّز لنا، واسألوا الترجي عن التحكيم المتميز".