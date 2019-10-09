  • الأربعاء 09 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:50 م
بحث متقدم
محمد معيط، وزير المالية

وزير المالية: في هذه الحالة يتم تعديل أجور العاملين بالدولة

الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء

السعودية

بيان سعودي شديد اللهجة ضد تركيا

«المسكنات لا تفيد»..هذه حلول مصر تجاه سد النهضة

أرشيفية

برعاية الأزهر.. هل تنجح «جنة» في إنقاذ الأطفال؟

أرشيفية

«كهربا» في الأهلي مقابل 60 مليون جنيه

المهندس المصري

توجيه عاجل من «السيسي» بشأن المهندس «أبوالقاسم»

أرشيفية

طالب يذبح سيدة بعدما فشل في اغتصابها

ملك الكاشف

ناشط يجري عملية ويتحول إلى أنثى

مبارك وطلعت زكريا

هذا ما وعد به«مبارك» طلعت زكريا ومات قبل تنفيذه

مازيمبي: أتمنى خروج الزمالك.. واسألوا الترجي عن التحكيم

الرياضة

أرشيفية
أرشيفية

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله "الحلفاوى" عن اعتذار رئيس الزمالك

#

الزمالك يبحث عن الصدارة أمام "أف سى مصر"

#

الزمالك يبحث عن ذاته أمام "المقاصة"

#

مرتضى يكشف عن رئيس الزمالك الجديد بعد رحيله

علّق فردريك كاتينجي، مدير نادي مازيمبي الكونغولي، على قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا التي أسفرت عن وقوع فريقه مع زيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي، بالإضافة إلى انتظار الفائز من الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي.

وقال كاتينجي، في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، إن المجموعة متوازنة، متمنيًا مواجهة جينراسيون فوت السنغالي، مشيرًا إلى أن مواجهة الزمالك أيضًا لا تشعرنا بالقلق فهدفنا تحقيق اللقب، مضيفا: "كسبنا الزمالك هنا على أرضه آخر مرة".

وبسؤاله عن التحكيم، أكد أنه "لم يتحيّز لنا، واسألوا الترجي عن التحكيم المتميز".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مازيمبي: أتمنى خروج الزمالك.. واسألوا الترجي عن التحكيم
» قرعة دوري الأبطال تضع الأهلي والزمالك في مهب الريح
» سوريا الديمقراطي: 4 ملايين مواطن معرضون للقتل بسبب العملية التركية
» قرعة الكونفدرالية تصدم بيراميدز وتضع المصري في نزهة
» مبادرة جديدة لإنهاء التوتر بين السعودية وإيران
» تونس.. الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي
» تحرك سري خطير في أمريكا لمعاقبة تركيا
» الزمالك يتراجع عن تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي
» "البدرى" يحذر لاعيبه من هذا لأمر
» كيم كاردشيان: أحلم بالعشاء مع هذه الشخصية
» باقة ورد مسروقة لخطيبته.. شاب يواجه 7 سنوات سجن

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:36 ص

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:36

  • عشاء

    19:06

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف