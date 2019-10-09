ننشر أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء

09 أكتوبر 2019 - 09:40 م

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في ختام التعاملات المسائية اليوم الأربعاء استقرارًا ملحوظًا.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الأمريكية 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع في البنك المركزي.

بينما سجل في البنك التجاري الدولي 16.24جنيه للشراء، 16.34 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

في حين بلغ سعر الدولار في وبنك الإسكندرية 16.24 جنيه للشراء ونحو 16.34 جنيه للبيع.

أما بنك مصر فسجل الدولار أمام الجنيه 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.