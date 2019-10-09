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محمد معيط، وزير المالية

وزير المالية: في هذه الحالة يتم تعديل أجور العاملين بالدولة

الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء

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ننشر أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء

مال وأعمال

الدولار
الدولار

متابعات - الطيب حسين

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تراجع كبير ومفاجئ في أسعار الدولار

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في ختام التعاملات المسائية اليوم الأربعاء استقرارًا ملحوظًا.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الأمريكية 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع في البنك المركزي.

بينما سجل في البنك التجاري الدولي 16.24جنيه للشراء، 16.34 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

في حين بلغ سعر الدولار في وبنك الإسكندرية 16.24 جنيه للشراء ونحو 16.34 جنيه للبيع.

أما بنك مصر فسجل الدولار أمام الجنيه 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.


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