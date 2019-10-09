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محمد معيط، وزير المالية

وزير المالية: في هذه الحالة يتم تعديل أجور العاملين بالدولة

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وزير المالية: في هذه الحالة يتم تعديل أجور العاملين بالدولة

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محمد معيط، وزير المالية
محمد معيط، وزير المالية

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أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تسعى لاتخاذ قرار بتحسين أجور العاملين مع تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد.

وقال وزير المالية في كلمة له امام مجلس النواب اليوم الاربعاء:"إن جهاز التنظيم والإدارة يعمل حاليا على حصر لكل العاملين في البلاد والأجور الخاصة بهم، وبناءً عليه سيتم اتخاذ قرار بتحسين الأجور والتحرك في الباب الأول الخاص بالأجور، مع تحسن الوضع الاقتصادي وقلة الدين والسيطرة على العجز بالموازنة".

واوضح الوزير انه بالرغم من الإصلاح الاقتصادي "المؤلم" إلا أنه مكّن الدولة من "الوقوف على رجلها".

وشدد الوزير على أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهمت في تأمين الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بشكل يكفى احتياجات البلاد لفترة 8 أشهر بعكس الوضع قبل 2016 حيث كان يكفى لشهرين ونصف، فضلا عن معدلات النمو وخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة التي يوجد بها توجيهات من القيادة السياسية ونعمل عليها حالياً.


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