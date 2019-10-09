» تركيا تعلن هجومها البري في شمال سوريا

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أكدت وزارة الدفاع التركية مساء اليوم الأربعاء على تويتر بدء الهجوم البري ضمن عدوانها على شمال سوريا، بعد قيام سلاح الجو بشن غارات على مواقع الأكراد.


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