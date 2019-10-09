الارصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 22 32

شبين الكوم 22 32

طنطا 22 30

دمنهور 21 29

الإسكندرية 21 28

بلطيم 21 28

مطروح 22 28

السلوم 21 29

سيوة 20 33

بورسعيد 23 29

دمياط 23 29

الزقازيق 23 32

الاسماعيلية 21 33

السويس 22 33

العريش 20 29

رفح 19 29

رأس سدر 22 34

نخل 17 32

نويبع 23 33

طابا 22 31

كاترين 16 31

الطور 26 30

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 26 36

مرسى علم 26 36

الفيوم 22 34

بنى سويف 22 34

المنيا 20 34

أسيوط 22 35

سوهاج 23 36

قنا 24 40

الأقصر 25 41

أسوان 27 42

أبوسمبل 29 41

الوادى الجديد 27 40

شلاتين 27 36

ابو رماد 26 36

حلايب 27 34

رأس حدربة 27 34


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