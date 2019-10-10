» الهلال السوداني: حظوظ الجميع متساوية.. ولا نخشى الأهلي

10 أكتوبر 2019 - 02:10 ص

أبدى حسن علي عيسى أمين عام نادي الهلال السوداني، رضائه عن قرعة فريقه بدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



وقال «حسن» في تصريحات لـ«المصريون»: «هذه المجموعة الأقوى وتضم أسماء كبيرة، والهلال اسم كبير أيضًا، وعدنا بعد غياب فترة قصيرة عن دور المجموعات».

وأضاف: «الفريق الذي يبحث عن بطولة لا يهمه الفوارق، وجميع الفرق حظوظها متساوية».

وواصل: «كل المباريات ستلعب داخل السوادن، وبلدنا آمنة، وأي حديث غير ذلك فهو مغرض».

وأردف: «الهلال وصل مرتين قبل ذلك إلى النهائي أمام الأهلي المصري والوداد المغربي عامي 1987 و1992، والإخوة في مصر يعلمون أن الهلال كان يستحق الفوز على الأهلي وحصد البطولة عام 1987، لكن بأخطاء تحكيمية وتجاوزات خارج الملعب لم نتوج باللقب».

واختتم: "لولا ذلك لكان الهلال في رصيده بطولتين".

ووقع الهلال السوداني في المجموعة الثانية بجانب الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي.



