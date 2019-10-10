» «بوعزة»: مواجهة الأهلي خارج التوقعات.. وهذه تطورات أزمة «كوليبالي»

10 أكتوبر 2019 - 02:12 ص

تحدث حمودة بوعزة المدير التنفيذي لنادي النجم الساحلي التونسي، على وقوع فريقه مع الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



وقال «بوعزة» في تصريحات لـ«المصريون»: «الأهلي فريق عريق ونتائج مواجهتنا لا يمكن توقعها، وكل الفرق التي تأهلت قوية وصاحبة تاريخ».

وحول وجود 3 فرق عربية بالمجموعة: «نجيد اللعب مع هذه الفرق، مضيفًا الذي يسعى للقب لا يهمه اسم المنافس».

وأتم: «نسعى للقب رغم صعوبة المنافسة التي يصعب توقع من سيفوز بها».

وحل النجم الساحلي في المجموعة الثانية بجانب الأهلي المصري والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وفي سياق أخر، كشف المدير التنفيذي للنجم الساحلي عن أخر تطورات أزمة كوليبالي الهارب من الأهلي، قائًلا: «حتى الأن لم يتم قيد اللاعب في قائمة الفريق المحلية أوالإفريقية وبالتالي لن يشارك في حالة الوصول لاتفاق مع إدارة القلعة الحمراء إلا مع بداية الجولة الرابعة ن دور المجموعات الإفريقي».

وأضاف: «عرضنا على إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب على سداد مليون و 400 ألف دولار على أكثر من قسط وهي قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب من قبل الفيفا.. ونتنظر القرار النهائي بشأن هذا الأمر».

وأتم، «نمهل الأهلي حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري للرد على عرض إدارة النجم وإلا سيتم غلق هذا الملف والتنازل عن ضم اللاعب بشكل نهائي».



