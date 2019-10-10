» حمادة أنور: مجموعة الزمالك متوازنة.. وتركيزنا على مواجهة جينيراسيون

10 أكتوبر 2019 - 02:14 ص

كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن رأيه في قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



وقال «أنور»، «المجموعة الأولى متوازنة وجميع الفرق لديها حظوظ في التأهل ولكن تركيزنا منصب الآن على مواجهة جينيراسيون».

وأضاف، «مازيمبي فريق من كبار القارة الأفريقية ومواجهته في بداية المشوار حال تأهلنا صعبة ولكننا قادرون على الخروج بنتيجة إيجابية من هناك».

وحول مباراة الأزمة أمام بطل السنغال، «ننتظر تحديد الأمن لملعب المباراة ولن يؤثر علينا التوتر الذي أحاط بهذا اللقاء بمجرد نزولنا للملعب سيكون كامل تركيزنا على الفوز والعبور لدور المجموعات».

ويتواجد الفائز من لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ32 من دوري أبطال افريقيا، في المجموعة الثانية التى تضم مازيمبي الكونغولي، أول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي.