مرتضى منصور يشتم محمد صلاح: اولع

10 أكتوبر 2019 - 06:20 ص

شن مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - هجوما شرسا على النجم المصري محمد صلاح بعد التقاطه عدة صور مع الإعلامي باسم يوسف.



وقال "مرتضى" في مداخلة مع برنامج "الزمالك اليوم" : "محمد صلاح لاعب منفوخ على الفاضي ونسي نفسه ونسي مين السبب ورا شهرته .. احنا اللي عملناك يا صلاح .. الشعب المصري هو اللي عملك".



وأضاف: "رايح تتصور مع باسم يوسف ليه؟ ما تولع أنت وليفربول .. مصر هي اللي أدتلك الشعبية وعملناك بني آدم ولا نسيت نفسك؟".



واستدرك: "صلاح بيتصرف غلط في الفترة الأخيرة .. والكل متضايق منه لما حذف اسم منتخب مصر من تعريفه في تويتر".



