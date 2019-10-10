مرتضى منصور يشتم محمد صلاح: اولع

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مرتضى منصور

شن مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - هجوما شرسا على النجم المصري محمد صلاح بعد التقاطه عدة صور مع الإعلامي باسم يوسف.

وقال "مرتضى" في مداخلة مع برنامج "الزمالك اليوم" : "محمد صلاح لاعب منفوخ على الفاضي ونسي نفسه ونسي مين السبب ورا شهرته .. احنا اللي عملناك يا صلاح .. الشعب المصري هو اللي عملك".

وأضاف: "رايح تتصور مع باسم يوسف ليه؟ ما تولع أنت وليفربول .. مصر هي اللي أدتلك الشعبية وعملناك بني آدم ولا نسيت نفسك؟".

واستدرك: "صلاح بيتصرف غلط في الفترة الأخيرة .. والكل متضايق منه لما حذف اسم منتخب مصر من تعريفه في تويتر".

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