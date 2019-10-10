تفاصيل مكالمة الخطيب مع "كهربا": خلصوا معاك كل حاجة؟

أحمد عادل شعبان
كشف الكاتب الصحفي إيهاب الخطيب تفاصيل اتصال محمود عبد المنعم كهربا - لاعب الزمالك الأسبق - بمحمود الخطيب رئيس الأهلي.
وقال "إيهاب الخطيب" في مقطع فيديو متداول: "إن اتصالا جرى بين كهربا والخطيب بعد أنباء توقيعه للأهلي".
وجرت المكالمة كالتالي:
كهربا: ألو .. أزيك ياكابتن وازي حضرتك .. يارب تكون بخير؟
الخطيب: أنا كويس يابني وكل الأمور بخير
كهربا: أنا جيت يا كابتن وكان نفسي أقابلك لكن إن شاء الله أقابلك قبل ما تسافر
الخطيب: إن شاء الله هشوفك يا حبيبي ونتقابل .. لكن هما خلصوا معاك كل حاجة".
كهربا: خلصوا يا كابتن وإن شاء الله خير وأنا هحقق حلمي يا كابتن وقريب جدًا هنبقى موجودين مع بعض .. كلها شهور بسيطة وأبقى موجود في النادي الأهلي".
واستدرك إيهاب الخطيب: "دي كانت مكالمة كهربا مع بيبيو .. وكان قبلها مكالمات كتير قبل ما يجي مصر".
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