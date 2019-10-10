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صديق طلعت زكريا يكشف عن السبب الحقيقي لوفاته

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الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة طلعت زكريا

طلعت زكريا

أشرف فايق

كشف المخرج أشرف فايق عن السبب الحقيقي لوفاة الفنان طلعت زكريا الذي رحل عن دنيانا أول أمس عن عمر يناهز 59 سنة.

وقال "فايق" في تصريحات لـ "ET بالعربي" : "'طلعت زكريا كان يحلم ببناء فيلا بها حمام سباحة".

وأضاف: "بعد سنوات طويلة استطاع طلعت تحقيق حلمه ، وفي أحد الأيام نزل إلى حمام السباحة وأصيب بفايرس معين تسبب في بدايات مرضه الذي استمر معه حتى الوفاة".

وقال أشرف زكي نقيب الممثلين أن طلعت زكريا أصيب بالتهاب رئوي حاد أثر على أجهزته الحيوية ما تسبب في الوفاة.

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