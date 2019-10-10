  • الخميس 10 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:08 ص
بحث متقدم
وزير التعليم

وزير التعليم لـ"المعلمين": مش هنثبت حد غير بشرط

مصطفي الفقي

اعترافات خطيرة تنشر لأول عن أزمة سد النهضة

ممثلة تركية وزوجها

فنانة شهيرة تتزوج من مسن يتعدى الـ80: "قلبه شباب"

الهجوم

اليهود أصل المشاكل.. تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم الكنيس الألماني

طلعت زكريا

نجل مبارك ينعي الراحل طلعت زكريا بهذه الكلمات

رامز جلال يدفع 700ألف جنيه للتصالح مع الضرائب

حقيقة وفاة رامز جلال بسبب "قرش"..والمهن التمثيلية ترد

طفل

في البث المباشر.. مذيعة تتفاجأ بطفلها يقتحم الأستوديو

سعر الدولار

الدولار يسجل أدنى مستوى منذ 7 أشهر

طلعت زكريا

صديق طلعت زكريا يكشف عن السبب الحقيقي لوفاته

كهربا

رد صادم من كهربا على أنباء توقيعه لـ"الأهلي"

الدولار يسجل أدنى مستوى منذ 7 أشهر

مال وأعمال

سعر الدولار
سعر الدولار

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

انخفاض حاد للدولار أمام الجنيه لأول مرة منذ 2017

#

الدولار يسجل ارتفاعًا جديدًا في تعاملات اليوم

#

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه

#

تعرف علي سعر الدولار اليوم الجمعة

الدولار

البنوك

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في آخر تعاملات له، اليوم الخميس، الموافق 10-10-2019، متوسط 16.22  جنيه، وهو أدنى مستوى للدولار من 4 مارس 2017 الذى كان سعر الدولار وقتها 16.26 جنيه.

أسعار الدولار في البنك المركزي

16.2331

16.3626

أسعار الدولار في بنك مصر

16.23

16.33

أسعار الدولار في البنك الأهلي

16.23

16.33

أسعار الدولار في بنك القاهرة

16.23

16.33

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.24

16.34

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.24

16.34

أسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.26

16.36

أسعار الدولار في بنك عودة

16.26

16.36


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» انطلاق أول "بوابة إلكترونية" لحجز الأراضى الصناعية
» احتفالية كبرى لتسليم الأهلى درع الدورى
» هرب من المحاكمة واختبأ في منزل فنان شهير..قصة لص
» بملابس البحر..صافيناز تشعل مواقع التواصل:"عايم في بحر الغدر"
» المقاصة يواجه إنبى وديا على «بتروسبورت»
» غدًا.. انقطاع المياه عن فيصل «8 ساعات»
» الأوراق المطلوبة لمسابقة تعيين 120 ألف معلم
» رسالة مؤثرة من شيرين عبد الوهاب لـ"صلاح": بشوف نفسي فيك
» أبناء عمرو دياب يصدموه بشكل مفاجيء في عيد ميلاده
» ابنة طلعت زكريا تنشر صورة من جنازته وتعلق بكلمات مؤثرة
» نهال عنبر تكشف عن أغرب ملاحظها رأتها على طلعت زكريا يوم وفاته

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:47 ص

  • فجر

    04:36

  • شروق

    05:59

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف