الدولار يسجل أدنى مستوى منذ 7 أشهر

10 أكتوبر 2019 - 08:56 ص

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في آخر تعاملات له، اليوم الخميس، الموافق 10-10-2019، متوسط 16.22 جنيه، وهو أدنى مستوى للدولار من 4 مارس 2017 الذى كان سعر الدولار وقتها 16.26 جنيه.

أسعار الدولار في البنك المركزي

16.2331

16.3626

أسعار الدولار في بنك مصر

16.23

16.33

أسعار الدولار في البنك الأهلي

16.23

16.33

أسعار الدولار في بنك القاهرة

16.23

16.33

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.24

16.34

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.24

16.34

أسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.26

16.36

أسعار الدولار في بنك عودة

16.26

16.36