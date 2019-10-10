» الأوراق المطلوبة لمسابقة تعيين 120 ألف معلم

10 أكتوبر 2019 - 09:11 ص

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مسابقة جديدة لتعيين 120 ألف معلم وإداري بالمدارس على مستوى الجمهورية، لحل مشكلة سد عجز المعلمين ببعض المدارس.

يجب على المتقدم رفع المستندات التالية في صورة ملفات ضوئية بامتداد PDF / JPEG بحد أقصى 2MB للملف مع الاحتفاظ بأصل المستندات لتقديمها للجهات المختصة عند الطلب.

المستندات الأساسية:

المؤهل الدراسي.

شهادة الميلاد المميكنه.

بطاقة الرقم القومي سارية.

قيد عائلي من الدرجة الأولى لوالد مقدم الطلب (غير ساري على المتطوعين).

صحيفة حالة جنائية.

صورة شخصية (خلفية بيضاء).

شهادة طبية تنص على أن المتقدم لائق طبيا للوظيفة المتقدم إليها (غير سارٍ على المتطوعين).

شهادة الموقف من التجنيد أو الخدمة العامة (غير سارٍ على المتطوعين).

مستند إثبات محل الإقامة فى حالة الاختلاف عن الرقم القومي (إيصال كهرباء / غاز / مياه / هاتف / عقد إيجار موثق ...).

كارنية النقابة سارٍ أو إفادة بالتسجيل بالنقابة (غير سارٍ على المتطوعين).

مؤهلات إضافية

المؤهلات الدراسية العليا في حالة الحصول عليها (دبلوم / ماجستير / دكتوراه).

أي مستندات أخرى داعمة لملفك مثل (التدريب/الخبرة/ التطوع/...).