  • الخميس 10 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:07 ص
بحث متقدم
وزير التعليم

وزير التعليم لـ"المعلمين": مش هنثبت حد غير بشرط

مصطفي الفقي

اعترافات خطيرة تنشر لأول عن أزمة سد النهضة

ممثلة تركية وزوجها

فنانة شهيرة تتزوج من مسن يتعدى الـ80: "قلبه شباب"

الهجوم

اليهود أصل المشاكل.. تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم الكنيس الألماني

طلعت زكريا

نجل مبارك ينعي الراحل طلعت زكريا بهذه الكلمات

رامز جلال يدفع 700ألف جنيه للتصالح مع الضرائب

حقيقة وفاة رامز جلال بسبب "قرش"..والمهن التمثيلية ترد

طفل

في البث المباشر.. مذيعة تتفاجأ بطفلها يقتحم الأستوديو

سعر الدولار

الدولار يسجل أدنى مستوى منذ 7 أشهر

طلعت زكريا

صديق طلعت زكريا يكشف عن السبب الحقيقي لوفاته

كهربا

رد صادم من كهربا على أنباء توقيعه لـ"الأهلي"

حقيقة وفاة رامز جلال بسبب "قرش"..والمهن التمثيلية ترد

الصفحة الأخيرة

رامز جلال يدفع 700ألف جنيه للتصالح مع الضرائب
رامز جلال يدفع 700ألف جنيه للتصالح مع الضرائب

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

اعتراف صادم من فنان كويتية عن رامز جلال

#

حقيقة وفاة الطفلة «جنة» ضحية تعذيب جدتها

#

بعد 4 سنوات .. فنان شهير يكشف حقيقة فبركة مقلبه مع رامز جلال

#

مطربة شهيرة تكشف إصابتها بعاهة مستديمة بسبب مقلب رامز جلال

وفاة

رامز جلال

أشرف ذكي

قرش

في الساعات القليلة الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي،بشائعة وفاة الفنان رامز جلال، التي تناقلتها بعض المواقع التي لم تستند إلى مصدر رسمي، يوثق المعلومة ويؤكدها أو ينفيها. 

وتداولت بعض المواقع خبر الوفاة، إثر مهاجمة سمكة قرش له بالبحر الأحمر،إلا أن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، استنكر الشائعات التي لاحقت رامز جلال خلال الساعات الماضية، ورددت الأكاذيب حول وفاته.

 ورد أشرف زكي على تلك الشائعات ، قائلًا: «مفيش الكلام ده .. حسبي الله ونعم الوكيل»، مستنكرًا الأكاذيب التي تلاحق الفنانين دون الاستناد إلى مصدر موثق، بحسب "صدى البلد".

وكان آخر ظهور للفنان رامز جلال، قبل انتشار شائعة وفاته، من خلال مقلب افتعله بعدد من النجوم أصدقائه، قبل عدة أيام وبالتحديد يوم 4 أكتوبر الماضي، حينما نشر «رامز» فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر، وهو يداعب أصدقاءه بمقلب «الزمارة» التي أفجعهم بصوتها.

وظهر رامز جلال فى الفيديو مع مجموعة الفنانين، هم: «أحمد السقا وأحمد حلمى ومنى زكى وياسمين عبد العزيز»، أثناء قضائهم إجازة صيفية وينفذ «رامز» مقلبا فى كل منهم بمفرده، الأمر الذي يكشف ردود فعل مختلفة لكل منهم وإن كان رد فعل أحمد حلمى الأغرب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» انطلاق أول "بوابة إلكترونية" لحجز الأراضى الصناعية
» احتفالية كبرى لتسليم الأهلى درع الدورى
» هرب من المحاكمة واختبأ في منزل فنان شهير..قصة لص
» بملابس البحر..صافيناز تشعل مواقع التواصل:"عايم في بحر الغدر"
» المقاصة يواجه إنبى وديا على «بتروسبورت»
» غدًا.. انقطاع المياه عن فيصل «8 ساعات»
» الأوراق المطلوبة لمسابقة تعيين 120 ألف معلم
» رسالة مؤثرة من شيرين عبد الوهاب لـ"صلاح": بشوف نفسي فيك
» أبناء عمرو دياب يصدموه بشكل مفاجيء في عيد ميلاده
» ابنة طلعت زكريا تنشر صورة من جنازته وتعلق بكلمات مؤثرة
» نهال عنبر تكشف عن أغرب ملاحظها رأتها على طلعت زكريا يوم وفاته

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:47 ص

  • فجر

    04:36

  • شروق

    05:59

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف