» غدًا.. انقطاع المياه عن فيصل «8 ساعات»

سارة أشرف
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق (شارع فيصل بداية من ابن بطوط حتى شارع حسن عبد العال - منطقة مساكن منتصر - منطقة الأريزونا المنحصرة بين شارع فيصل وشارع الهرم - شارع مدكور حتى شارع حسن محمد) لمدة 8 ساعات، اعتبارا من الحادية عشرة مساء يوم الجمعة الموافق 11/10/2019 وحتى الساعة السابعة صباح يوم السبت الموافق 12-10-2019.
يأتي ذلك لقيام الشركة بأعمال إصلاح خط 300مم اسبستوس بشارع فيصل أمام كفر طهرمس فى اتجاه ميدان الجيزة .
وأهابت الشركة من المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.
وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.
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