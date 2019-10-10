» غدًا.. انقطاع المياه عن فيصل «8 ساعات»

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شركة

مياه

فيصل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق (شارع فيصل بداية من ابن بطوط حتى شارع حسن عبد العال - منطقة مساكن منتصر - منطقة الأريزونا المنحصرة بين شارع فيصل وشارع الهرم - شارع مدكور حتى شارع حسن محمد) لمدة 8 ساعات، اعتبارا من الحادية عشرة مساء يوم الجمعة الموافق 11/10/2019 وحتى الساعة السابعة صباح يوم السبت الموافق 12-10-2019.

يأتي ذلك لقيام الشركة بأعمال إصلاح خط 300مم اسبستوس بشارع فيصل أمام كفر طهرمس فى اتجاه ميدان الجيزة .

وأهابت الشركة من المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.


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