» غدًا.. انقطاع المياه عن فيصل «8 ساعات»

10 أكتوبر 2019 - 09:15 ص

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق (شارع فيصل بداية من ابن بطوط حتى شارع حسن عبد العال - منطقة مساكن منتصر - منطقة الأريزونا المنحصرة بين شارع فيصل وشارع الهرم - شارع مدكور حتى شارع حسن محمد) لمدة 8 ساعات، اعتبارا من الحادية عشرة مساء يوم الجمعة الموافق 11/10/2019 وحتى الساعة السابعة صباح يوم السبت الموافق 12-10-2019.

يأتي ذلك لقيام الشركة بأعمال إصلاح خط 300مم اسبستوس بشارع فيصل أمام كفر طهرمس فى اتجاه ميدان الجيزة .

وأهابت الشركة من المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.