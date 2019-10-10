نجل مبارك ينعي الراحل طلعت زكريا بهذه الكلمات

نعى علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أسرة الفنان الراحل طلعت زكريا، داعيًا له بالرحمة والمغفرة .

وكتب "علاء" في تغريدته، قائًلا: "نتقدم بخالص التعازي لأسرة الفنان طلعت زكريا رحمة الله عليه سائلين المولى عز و جل أن يكرم نزله ويوسع مدخله وأن يمنح أهله الصبر والسلوان" .

ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات كالآتي: "تغمده الله بواسع رحماته وأسكنه أعالي جنانه وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان كان رجلاً أصيلاً عظيماً سيظل يذكره التاريخ"، "رحمك الله أيها الأصيل أبيت إلا أن تقول الحق ولو عارضك من عارضك وخالفك من خالفك للهم ارض عنه رضاً لا سخط بعده"،" ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه

ممثل محترم وأصيل ودافع عن الرئيس مبارك في عز ركوب الموجه ودفع تمن ده

شخص أصيل ومحترم وكنت منتظر برقية العزاء دي يا غالي والحمد لله مخيبتش ظني.

كان قد توفي الفنان طلعت زكريا، أول أمس الثلاثاء، إثر أزمة صحية، عن عمر يناهز 58 عامًا، وشيعت جنازته في مسقط رأسه الاسكنرية .