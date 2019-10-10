في البث المباشر.. مذيعة تتفاجأ بطفلها يقتحم الأستوديو

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الطفل

البث المباشر

الأستوديو

المذيعة

بطريقة مفاجأة، اقتحم نجل المذيعة الأمريكية كورتني كوب أستوديو الأخبار أثناء البث المباشر.

وفي التفاصيل كانت  كورتني  المتخصصة في الأمن القومي والبنتاجون، تتحدث عن غارات جوية تركية تجري شمال سوريا، عبر قناة  NBC NEWS ، حيث فوجئت بطفلها يقتحم الأستوديو أثناء البث.

وظهر عليها الارتباك، حيث حاولت إخفاءه أمام الكاميرا، ولكن لم يجد ذلك مع الطفل الذي فاجأها، حيث  اقترب منها وأمسك بكتفها وقام بمناداتها.

وفي ردة فعل المذيعة قامت بالضحك قائلة: " أعتذر منكم، ابني هنا"، حيث تابعت تقديمها للأخبار العاجلة كما لو أنه لم يحدث أي شيء.

بينما  نشرت القناة بعد ذلك مقطع الفيديو عبر حسابها الخاص قائلة:  في بعض الأحيان بعض الأخبار العاجلة غير المتوقعة، تحدث ونحن نقدم الأخبار العاجلة" ، حيث حظى الفيديو بمتابعة كبيرة.


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