» المقاصة يواجه إنبى وديا على «بتروسبورت»

10 أكتوبر 2019 - 09:27 ص

يواجه فريق مصر المقاصة، نظيره إنبى فى الرابعة عصر اليوم على استاد بتروسبورت، استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى بالجولة الرابعة للدورى المقرر إقامتها الخميس المقبل.

ويسعى جهاز المقاصة، بقيادة "ميدو" لتجربة أكبر عدد من اللاعبين فى ظل سوء النتائج الذى يلازم الفريق بعد خسارته فى اللقاءين الماضيين أمام الزمالك والجونة بنتيجة واحدة بهدف مقابل لاشيء .

ويحاول الجهاز إيجاد توليفة جديدة يستطيع من خلالها تحقيق الفوز فى المباراة المقبلة أمام المصرى والتى تعد عنق الزجاجة بالنسبة له.