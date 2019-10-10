» بملابس البحر..صافيناز تشعل مواقع التواصل:"عايم في بحر الغدر"

أثارت الراقصة صافيناز، جدلاً واسعًا، عقب نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"،وهي بملابس البحر .

وظهرت صافيناز في الصورة بإطلالة صيفية مرتدية ملابس البحر، لتتحدى موجة الحر،معلقة عليها "عايم في بحر الغدر"، حيث حازت الصور على إعجاب متابعيها.

وتستعد صافيناز للمشاركة وإحياء عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة،بعد قرار اعتزالها الرقص بمصر، بحسب "صدي البلد".

كما تنتظر صافيناز عرض فيلمها الجديد "أنت حبيبي وبس" الذي تجسد فيه دور راقصة وتقع في حب محمود الليثي وتتنافس عليه هي والمطربة بوسي.