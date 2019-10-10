» انطلاق أول "بوابة إلكترونية" لحجز الأراضى الصناعية

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مجلس

اجتماع

أراضي

صناعية

ورزءا

يطلق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية، بعد انتهاء اجتماع المجلس الأسبوعى.  

وتعد البوابة الإلكترونية الاستثمارية للمناطق الصناعية، هى أول خريطة إلكترونية "بوابة إلكترونية حكومية" يتم من خلالها حجز الأراضى الصناعية، والمخصصة لأغراض الاستثمار، ويمكن للمستثمر المحلى والأجنبى التقدم لحجز الأراضى عبر هذه البوابة.

وفكرة البوابة عبارة عن رصيد أراضٍ متاح عبر عدة جهات، منها رصيد لدى هيئة المجتمعات العمرانية، وجزء آخر لدى المحافظات، وجزء لدى هيئة التنمية الصناعية، وجزء لدى وزارة الصناعة، وهى جملة الأراضى التى تعتمد عليها للطرح للمستثمرين، وتهدف لتجميع هذه القطع من الأراضى على خريطة إلكترونية واحدة تسمى بنك الأراضى.


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