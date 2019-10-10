» احتفالية كبرى لتسليم الأهلى درع الدورى

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يستلم النادى الأهلى درع الدورى باحتفالية بأحد الفنادق الكبرى، بعدما تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب ارتباطات النادى المحلية والقارية.

ووجهت إدارة النادى الدعوة للعديد من اللاعبين الذين شاركوا فى التتويج ببطولة الدورى، وكل من ساهم فى الفوز بالبطولة فى الموسم الماضى، لتكريمه خلال الاحتفالية.

واتفق مسئولو النادى مع الشركة الراعية على أن تشهد الاحتفالية عددًا من الفقرات المختلفة، كما تم الاتفاق مع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى على السماح للاعبين الدوليين بحضور الاحتفالية، خاصة أنهم سيوجدون خلال نفس اليوم فى معسكر المنتخب الوطنى، الذى يأتى استعداداً لمواجهة بوتسوانا الودية.


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