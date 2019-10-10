فنانة شهيرة تتزوج من مسن يتعدى الـ80: "قلبه شباب"

أحدثت الفنانة التركية، ملتم ميرال أوغلو، البالغة من العمر 32 عامًا، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلانها الزواج من مسن يكبرها بـ 48 عامًا،ما عرضها لموجة من الانتقادات واتهامات بطمعها في ثروته.

ووفق تقارير صحفية من مواقع تركية وعربية عدة، فحرصت ملتم ميرال أوغلو، للرد على الهجوم الذي لاحقها، وإتهامها بأنها تبحث عن الثروة للزواج من مسن، حيث أكدت أن فارق العمر ليس عائقًا في الوقت الحالي، وهما لا يهتمان بهذا الفارق العمري الكبير.

وأوضحت ملتم ميرال أوغلو، أن زوجها المسن، لا يزال قلبه شابًا، مشيرة إلى أنها قررت الموافقة على الزواج منه لمحبته الشديدة لها وعاطفته الجياشة تجاهها، موضحة أن الزوج أحبها من أول نظرة.

وتابعت ملتم ميرال أوغلو، أن حينما اشتعلت شرارة الحب من أول نظرة، لم يتردد في زواجها، وعرض عليها الزواج بطريقة رومانسية، فلم تتردد، وأبدت موافقتها على الفور، مشيرة إلى أن أي إمرأة مكانها كانت ستفعل ذلك، ومؤكدة على سعادتها مع، وطالبت بالحفاظ على خصوصياتها وعدم التدخل في حياتها.

جدير بالذكر أن ملتم ميرال أوغلو، معروفة في الوطن العربي، بمشاركتها في المسلسل التركي الشهير «حياة»، الذي تم إنتاجه عام 2011، وتمت دبلجته وعرضه على الفضائيات العربية عام 2013، والطريف أنها لعبت في المسلسل دور فتاة قاصر يتم تزويجها غصبًا لرجل مسن يبلغ من العمر 70 عامًا.