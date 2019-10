اليهود أصل المشاكل.. تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم الكنيس الألماني

أعلنت الشرطة الألمانية مساء أمس أنها أوقفت المنفذ المزعوم، بعد تبادل لإطلاق النار مع عناصرها.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الشاب الألماني يبلغ 27 عاما والذي أوقف إثر عملية مطاردة.

وكان منفذ الهجوم قد حاول ظهر أمس الأربعاء اقتحام الكنيس الواقع في حي بولوس حيث كان بين 70 و80 شخصا مجتمعين للاحتفال بيوم الغفران (كيبور) لدى اليهود.

وعندما عجزَ عن دخول الكنيس، قتل عابرة في الشارع واستهدف مطعماً تركيا، وألقى قنبلة على باب الكنيس قبل إطلاق النار بداخله.

بينما أعلن المستشفى الجامعي في المدينة وصول شخصين مصابين بجروح خطرة بالرصاص.

وقام منفذ الهجوم بتصوير العملية، حيث نشرها عبر الإنترنت ويظهر الفيديو البالغة مدته 35 دقيقة، رجلا يافعا حليق الرأس يطلق صيحات معادية للسامية.

ويمكن سماعه يقول بالإنكليزيّة : " إن المحرقة لم تقع أبدا.. ، معتبرا أن اليهود أصل كلّ المشاكل".





The video of #Halle shooting



Two people were killed in a grenade and machine gun attack outside a synagogue in #Germany.



Police said there could be a possible right-wing extremist background to the crime.



pic.twitter.com/tsvCRBz2ae