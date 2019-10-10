اعترافات خطيرة تنشر لأول عن أزمة سد النهضة

10 أكتوبر 2019 - 09:57 ص

كشف الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، عن معلومات جديدة تنشر لأول عن أزمة سد النهضة قائلا: "سد النهضة ليس مشروعا تنمويا ولكنه كيد سياسي".

وأكد "الفقي"، خلال حواره لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أن بطاريات الصواريخ الإسرائيلية تحيط بسد النهضة، معقبا: "إسرائيل هي اللي مجمدة قلب إثيوبيا".

ونوه المحلل السياسي، أن النيل لم يصنع مصر، ولكن مصر طوعت النيل لإعطائها شخصية متميزة، مطالبا الإثيوبيين بأن يدركوا أنه لا تعارض بين تنمية بلادهم وبين مصالح مصر.

وأوضح رئيس مكتبة الإسكندرية، أن مصر وإثيوبيا دول شقيقة، غير أن مصر تربطها علاقة تاريخية مع السودان.