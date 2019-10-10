وزير التعليم لـ"المعلمين": مش هنثبت حد غير بشرط

10 أكتوبر 2019 - 10:01 ص

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن موعد تسجيل المعلمين المتقدمين للمسابقة قائلا: "بوابة تسجيل المعلمين إلكترونيا التي ستبدأ يوم 10 أكتوبر الساعة 12 ظهرا ستفزر المعلم صاحب الكفاءة وهي تتم العمل إلكترونيا دون وجود عنصر بشري".

وأضاف "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر قناه "دي إم سي"، أنه لن يتم تثبيت أي معلم إلا إذا أثبت كفاءته، مش أى حد يؤتمن ويربي ولادنا وينقل لهم المعارف لابد أن يكون متمكن ويحب المهنة".

وتابع، وزير التربية والتعليم: "أصحاب العقود المؤقتة لن يتم تثبيتهم إلا إذا كانوا يتمتعون بالكفاءة"، لافتا إلى أن التعليم ليس وظيفة روتينية، وهناك طفرة في طريقة اختيار وتنمية مهارات المعلمين، معقبا: " فتحنا باب التطوع في هذا الشأن وهناك مؤهلون منهم".